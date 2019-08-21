Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. Об этом агентству РИА Новости рассказал и.о. российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Заседание назначено на четверг, 22 августа

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18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Позднее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон изучает, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации. «Мы идем по пути ракетной программы. Если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — сказал он.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

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