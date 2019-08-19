Появились подробности испытания крылатой ракеты в США

Пентагон уточнил вариант крылатой ракеты, испытание которой США провели 18 августа. Об этом официальный представитель оборонного ведомства заявил порталу Military.com.

По словам подполковника Роберта Карвера, военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

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18 августа Министерство обороны США провело испытания крылатой ракеты наземного базирования. В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние в более чем 500 километров.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено ДРСМД, заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

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