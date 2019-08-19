Россия пригрозила ответить США после испытаний запрещенной ДРСМД ракеты

Россия может «ассиметрично ответить» на испытания крылатой ракеты наземного базирования в США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом РИА Новости рассказал член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия не может допустить превосходства США в этих видах вооружений. В то же время сенатор отметил, что Москва не намерена вступать в новую гонку вооружений.

«Испытание военными США запрещенной в рамках ДРСМД ракеты наземного базирования спустя две с небольшим недели после официального расторжения этого договора — откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом», — резюмировал политик.

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Такого же мнения придерживается директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Он заявил, что Россия должна отвечать несимметрично. «В первую очередь развитием системы воздушно-космической обороны России. Это постановка в ускоренном варианте зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2, как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов», — рассказал эксперт.

18 августа Министерство обороны США провело испытания крылатой ракеты наземного базирования. В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние в более чем 500 километров.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

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