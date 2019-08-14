Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата российская сторона. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Берлине, сообщает РИА Новости.

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом дала повод для окончания этого договора. Таким образом была утрачена часть [системы] ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы», — приводит агентство ее слова.

Канцлер также пообещала, что НАТО найдет «общий ответ» в связи с расторжением договора, а Германия при этом будет действовать как часть альянса.

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2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

ДРСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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