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Трамп рассказал об обсуждении нового ядерного договора с Россией и Китаем

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал новое потенциальное ядерное соглашение с Россией и Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США. Он отметил, что обе страны избавляются от «некоторых ракет», и Китай также должен быть вовлечен в этот процесс.

«Это было бы здорово для всего мира», — подытожил Трамп, добавив, что это сэкономит странам деньги на оборонные расходы.

2 августа официально прекратилось действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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