Мир
 
Последние новости
В Москве разрешили два 100-тысячных митинга
Россия рассказала о неминуемой победе в гонке вооружений
Велосипедист отбился от гризли ножом и уехал с ужасными ранами
Тучная модель снялась в купальнике для обложки модного журнала
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Через счета сотрудников фонда Навального прошел сомнительный миллиард рублей
Клуб АПЛ предложил 15 миллионов евро за нападающего сборной России
Москву наводнили тропические постельные клопы 
Новости партнеров

США рассказали о гонке вооружений с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

США не боятся гонки вооружений из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, его словам приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не обеспокоен такой возможностью. Гидли добавил, что у американского лидера Дональда Трампа «хорошие отношения с [президентом России] Владимиром Путиным».

Хоган Гидли также заявил, что ответственность за срыв ДРСМД лежит на России. «У них был шанс прийти и работать над этим договором, допустить нас к инспекциям. Они этого не сделали», — заявил чиновник. Он отметил, что решение США поддерживают союзники и НАТО.

Ранее в МИД России указали, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.

2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США
В НАТО объяснили вину России в развале ракетного договора
Россия рассказала о будущем без ракетного договора с США
Другие материалы рубрики
Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
17:38Сегодня

Объяснена причина для новых санкций США против России

16:33Сегодня

Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса

16:04Сегодня

Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США

Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
16:14Сегодня

США передумали относительно переговоров по Донбассу

10:46Сегодня

«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь

15:20Сегодня

США нарастили число военных в Сирии вопреки обещаниям

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
01:20Сегодня

США пригрозили отправить террористов в Европу

14:26Сегодня

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

12:41Сегодня

Россия рассказала о будущем без ракетного договора с США

Россия
«Избитая голышом выбежала на улицу»
Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Победа колхозного строя»
 
Семьям погибших в Сирии военных пообещали заплатить
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Житель затопленного российского города устроил рыбалку с балкона
Россиянка попросила Путина поставить сыну за экзамен «хоть троечку»
Все материалы
Мир
Слезть с иглы
 
Объяснена причина для новых санкций США против России
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США
США передумали относительно переговоров по Донбассу
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Все материалы
Бывший СССР
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Против спикера Рады откроют уголовное дело
Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине
Кличко забыли предупредить о походе против «зеленой чумы»
ДНР включила в обмен пленными «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга»
В уничтожении могил бойцов АТО на Украине нашли «руку Кремля»
Все материалы
Экономика
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Доллар взлетел
США начали угрожать любителям криптовалют
Агрегаторы такси в России оказались убыточными
США запретили давать России в долг
Какое наследство оставит в Екатеринбурге Универсиада-2023
Генеральный директор «Синара-Девелопмент» о подготовке инфраструктуры к соревнованиям
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ поймала готовящих нападение на войсковую часть террористов
«В sizo не так уж забавно»
Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
Следователи отказались возбуждать против Хачатуряна дело за насилие над дочерьми
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Подозрительный россиянин зарезал прибывшего на вызов полицейского
Все материалы
Наука и техника
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Старейший ГЛОНАСС сломался
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Дозаправку Ту-95МС над Волгой показали на видео
Все материалы
Спорт
Андрей Аршавин«Андрей напоминает сытого кота»
Аршавин, Павлюченко и Канчельскис: лучшие россияне в истории АПЛ
«Зенит» купил игрока «Барселоны»
Клуб АПЛ предложил 15 миллионов евро за нападающего сборной России
Вернувшийся в Россию чемпион НБА указал на ошибку американских врачей
Кокорин и Мамаев подали на УДО
Бывший чемпион UFC рассказал о молитве Макгрегора за соперника Нурмагомедова
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории рассудят женщины
Все материалы
Культура
Брэд Питт оказался жертвой домогательств феминистки
«Это секта, ребята»
Барабанщики в мишуре, мокрые футболки и неоновый ринг на главной вечеринке Питера
Умерла народная артистка Александра Стрельченко
«Я твой барыга»
Диссы, драгзы и лютый флоу: король кокаинового рэпа на Пикнике «Афиши»
Признавшийся в любви к Собчак Богомолов спровоцировал слухи о свадьбе
Убийцы, насильники и студенты
Как грехи отцов мешают жить детям — книги недели
Замужняя актриса из «Гарри Поттера» снялась голой и совершила каминг-аут
Все материалы
Интернет и СМИ
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
Телеведущий потрогал коллегу за грудь во время эфира и сгорел от стыда
Минкомсвязи одобрило заклеивание камеры и микрофона на ноутбуках
Знаменитость объелась острого ради славы в сети и угодила в больницу
Блогер покусал свою собаку в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Тучная модель снялась в купальнике для обложки модного журнала
Мужчина забил спину подписями знаменитостей и прославился
Мать жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Все материалы
Путешествия
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Пассажиры выпрыгнули из горящей лодки в кишащую акулами воду и попали на видео
Поломка самолета заставила туристов ждать вылет три дня
Определены самые дорогие билеты в Крым
Названо лучшее место для купания в Черном море
Все материалы
Из жизни
Дина НайериНастоящий боец
Эта девочка мечтала стать американкой. Ей пришлось стерпеть боль, кровь и голод
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Мужчина украл деньги на лечение сына и спустил их на наркотики и проституток
Няня спасла детей от гибели в огне ценой собственной жизни
Девочка захотела в «Макдоналдс», угнала машину мамы и разбилась
Мужчина взбудоражил сеть «вечно молодой» матерью и раскрыл секрет ее внешности
Все материалы
Очень дорогие советские машины, которые можно купить
Чайка по цене Майбаха и ЗИЛы дороже Bentley
Тест новой Mazda3
Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!
Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы
Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
«Дастер» оснастили литровой «турботройкой»
Netflix запускает собственное автошоу
На мотоцикле Indian будут жарить стейки для толпы байкеров
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Анфиса Чехова похвасталась канализационным люком
Сооснователь Facebook раскошелился на дом в Сингапуре
Названа главная угроза жилью в России
Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений
Все материалы
Нацпроекты
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
В Карачаево-Черкесии к интернету подключат более 300 соцобъектов
Разработку плана по внедрению в России 5G оценили в сотни миллионов рублей
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Россияне попросили современный парк и получили его
Все материалы