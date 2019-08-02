США рассказали о гонке вооружений с Россией

США не боятся гонки вооружений из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, его словам приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не обеспокоен такой возможностью. Гидли добавил, что у американского лидера Дональда Трампа «хорошие отношения с [президентом России] Владимиром Путиным».

Хоган Гидли также заявил, что ответственность за срыв ДРСМД лежит на России. «У них был шанс прийти и работать над этим договором, допустить нас к инспекциям. Они этого не сделали», — заявил чиновник. Он отметил, что решение США поддерживают союзники и НАТО.

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Ранее в МИД России указали, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.

2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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