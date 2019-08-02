Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США

Россия не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве указали, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва ввела односторонний мораторий на размещение подобного вооружения, если оно у нее появится.

«Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России», — говорится в заявлении. В противном случае, считают в МИД, «вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон».

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Россия также указала, что создание кризиса вокруг ДРСМД и его преднамеренный развал — серьезнейшая ошибка США. При этом американская сторона как ультиматум выдвинула заведомо неприемлемые требования и отвергла все встречные предложения, добавили в ведомстве.

Ранее 2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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