В НАТО объяснили вину России в развале ракетного договора

Ответ НАТО на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США будет лишь оборонительным. Об этом говорится в заявлении альянса в пятницу, 2 августа, передает Reuters.

В документе отмечается, что именно «Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия» соглашения. В этой связи в НАТО намерены взвешенно и ответственно« реагировать на значительные риски, связанные с российской [крылатой] ракетой 9М729», которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Указывается, что страны альянса согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никаких срочных мер принимать никто не собирается, передает ТАСС. По его словам, гонку вооружений после развала ДРСМД можно предотвратить.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

Он также вновь подтвердил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, передает РИА Новости.

Ранее 2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!