Миру предрекли потерю тормоза в ядерной войне

В ООН обеспокоены ростом напряженности в отношениях стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, передает Reuters.

По его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией 2 августа «мир потеряет неоценимый тормоз в ядерной войне». Генсек считает, что это усилит угрозу от баллистических ракет, а потому все стороны должны избегать дестабилизации обстановки и срочно начать искать путь для нового соглашения о международном контроле над вооружениями.

Гутерриш также призвал Москву и Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — в конце июля в США сообщили, что он вряд ли будет продлен в 2021 года.

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31 июля в МИД России указали, что Москва не намерена предлагать США какие-либо гарантии по неразвертыванию вооружения после прекращения действия договора.

Ранее США напомнили, что намерены официально выйти из ДРСМД в пятницу, 2 августа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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