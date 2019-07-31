Трамп понадеялся на сделку с Россией о контроле над вооружениями

США заключат с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-Span.

Глава США добавил, что Китай в данный момент пытается «догнать» российскую и американскую стороны в сфере вооружений.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. По его словам, третья редакция СНВ-3 с самого начала имела недостатки, не охватывая тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки.

Кроме того, Болтон заявил, что официально официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.

16 июля сообщалось о намерении представителей США обсудить с российскими коллегами идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением. Вместе с этим отмечалось, что менять политику по ДРСМД американская сторона не планировала.

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