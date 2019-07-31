США задумались о выходе из еще одного ракетного договора с Россией

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

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По его словам, ныне действующая, третья редакция СНВ-3, с самого начала имела недостатки, не охватывая тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. «Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен», — сказал он.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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