США задумали предложить России новый ракетный договор

Представители США обсудят с российскими коллегами идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением в среду, 17 июля, в Женеве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США.

Отмечается, что договор распространится и на Китай. «Мы вообще-то считаем, постучав по дереву, что мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать [вести переговоры]. Я говорю "постучав по дереву", потому что мы, к сожалению, всегда находимся в шаге от одного инцидента, который сбивает все планы», — сказал один из собеседников агентства.

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По данным источников издания, США не планируют менять политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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