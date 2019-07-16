Россия ответила на призыв Европы сохранить ракетный договор

Москва сожалеет о том, что Евросоюз однобоко рассматривает причину кризиса вокруг Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

Дипломаты отметили, что Брюссель в своей просьбе сохранить ДРСМД не упомянул то, что Москва много лет выражала беспокойство нарушениями договора американской стороной. «Договор разрушают именно США, а призывы к его сохранению и проявлению готовности к конструктивной работе почему-то обращены к России», — удивились на Смоленской площади.

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14 июля на сайте главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини появилось заявление, в котором отмечается, что Москве следует «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и поддающееся проверке соблюдение положений ДРСМД». В частности, в организации выразили сожаление в связи с приостановкой Россией обязательств по договору.

15 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва должна использовать свой последний шанс спасти ДРСМД. По его мнению, для этого Москве нужно в одностороннем порядке избавиться от от ракет 9М729.« В случае окончательного расторжения договора Россия будет нести за это единоличную ответственность», — указал генсек.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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