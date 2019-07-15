Россию предупредили о последнем шансе спасти ДРСМД

Москва должна использовать свой последний шанс спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в издании Frankfurter Allgemeine.

По мнению Столтенберга, в случае окончательного расторжения договора Россия будет нести за это единоличную ответственность. «На карту поставлена ​​безопасность Европы», — аргументирует он свою позицию.

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Ранее генсек НАТО уже предлагал России способ спасти ДРСМД. По его словам, для этого Москве необходимо в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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