Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте ЕС.

В документе отмечается, что Москве следует «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и поддающееся проверке соблюдение положений ДРСМД».

В частности, в организации выразили сожаление в связи с приостановкой Россией обязательств по договору, а также отметили, что ждут ответа относительно разработок, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования.

«Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — указано в заявлении.

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Ранее в июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти ДРСМД. По его словам, Москве необходимо в короткий срок избавиться от ракет 9М729. Столтенберг напомнил, что в 1987 году Россия смогла уничтожить ракеты среднего радиуса действия в течение нескольких недель. То же самое российские власти должны сделать и сейчас, если хотят соответствовать договору.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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