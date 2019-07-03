Россия официально приостановила ракетный договор

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 июля.

Приостановку действия ракетного договора российский лидер инициировал в конце мая. В июне документ одобрили в Совете Федерации и Госдуме.

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Первыми из договора вышли США. Вашингтон объяснил, что принял решение из-за нарушений условий соглашения со стороны РФ. Москва отвергла обвинения, призвав американскую сторону предоставить какие-нибудь доказательства.

Комментируя действия США, Путин в одном из интервью отметил, что попытался убедить американские власти следовать пунктам договора. По его словам, в качестве альтернативы он предложил создать совместный проект противоракетной обороны, но Вашингтон ответил отказом.

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