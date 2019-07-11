Россия открестилась от планов ядерного удара по США

Утверждения Вашингтона о возможном ядерном ударе России по США — нереалистичные сценарии, которых нет в российской военной доктрине. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков на слушаниях в Госдуме, передает «Интерфакс».

«Высокопоставленные американские военные позволяют себе рассуждать даже о каком-то гипотетическом реагировании со стороны США на возможное нанесение Россией ограниченного ядерного удара, в том числе по американской территории, с применением средств малой мощности», — приводит агентство слова Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что подобные сценарии абсолютно нереалистичны и «остается только гадать», откуда американские военные их берут и зачем озвучивают. Он также отметил, что курс действий США строится на том, что Москве приписывается концепция «эскалации для деэскалации», в которой она использует ядерное оружие для победы в неядерном конфликте. По его словам, планы такого рода не имеют ничего общего с военной доктриной России.

Рябков также прокомментировал вопрос выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию», — заявил он, говоря о том, как Вашингтон освещает ход переговоров с Москвой.

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ДРСМД был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Россия считает грубым нарушением ДРСМД развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей 9М729 наземного комплекса «Искандер-М», заявляя, что ракета имеет дальность действия до 5,5 тысячи километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

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