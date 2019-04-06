G7 призвала Россию соблюдать ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию соблюдать обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в Динаре, передает ТАСС.

В сообщении политики призвали Россию соблюдать условия договора до того, как США окончательно выйдут из него. По их мнению, в противном случае это будет означать конец договора.

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Отмечается, что G7 будет «внимательно наблюдать» за последствиями разработки и развертывания Россией ракет, нарушающих ДРСМД, и «соответствующим образом реагировать на это».

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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