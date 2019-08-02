Россия рассказала о будущем без ракетного договора с США

Россия рассматривает три сценария после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter.

«Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий. Какой из сценариев возобладает?» — написал дипломат.

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Утром 2 августа стало известно, что ДРСМД официально прекращен по инициативе США.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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