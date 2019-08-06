США по-новому объяснили выход из ракетного договора

Соединенные Штаты решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за бесконтрольно развивающейся ракетной программы Китая. Такое заявление сделал советник президента США по безопасности Джон Болтон, передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское телевидение.

«Китай уже развернул тысячи таких ракет. Они не были участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так что они были свободны в том, что делать. Это одна из причин, почему президент [США Дональд] Трамп вышел из договора», — цитирует агентство Болтона.

Он также прокомментировал планы Вашингтона разместить ракеты средней дальности в Азии: по его словам, этот шаг планируется сделать исключительно ради защиты американского контингента и войск союзников в регионе.

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