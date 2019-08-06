Китай пообещал ответить на новую угрозу со стороны США

Китай подготовит ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Восточной Азии. Такое заявление сделал директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун, передает ТАСС.

«Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой [Азиатско-Тихоокеанском регионе] части мира», — сказал китайский представитель. Он добавил, что реальная цель США при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состояла в развитии своего ракетного потенциала.

Ранее министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее.

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2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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