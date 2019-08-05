Путин объяснил принцип размещения российских ракет

Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в понедельник, 5 августа.

Глава государства также поручил Минобороны, МИД и СВР тщательно следить за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению РСМД.

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Российский лидер отметил, что Москва приступит к разработке подобных систем в случае, если США начнут такое производство.

«Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования там, где нет таких ракет американского производства», — заверил Путин.

Комментируя выход США из ракетного договора, Путин отметил, что американские власти таким образом «серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех».

«США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — посетовал российский президент.

2 августа официально прекратилось действие ДРСМД. Перед выходом из соглашения Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий договора. Российская сторона это опровергла.

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