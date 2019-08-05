Россия дала США новое прозвище

США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него», — подчеркнул дипломат. Рябков также отметил, что Россия до последнего момента выступала за сохранение документа и поэтому не несет ответственности за его прекращение.

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2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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