США захотели разместить ракеты в Азии

Министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее. Об этом сообщает Reuters.
«Да, я бы хотел этого, — сказал Эспер. — Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидаешь сначала».
Накануне, 2 августа, стало известно, что США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне заявили, что разработка ракет продолжится «в полной мере (...) в качестве разумного ответа на действия России».
В свою очередь в МИД России указали, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.
2 августа официально прекратилось действие ДРСМД. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.