Россия рассказала о неминуемой победе в гонке вооружений

Россия не проиграет США в гонке вооружений, так как способна эффективно отвечать на вызовы. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Россия никогда не проиграет в гонке вооружений. Мы показали ранее нашу способность находить экономически наиболее эффективные ответы на любые вызовы, с которыми сталкиваемся. И я уверен, что мы сможем это повторить после выхода США из Договора о РСМД», — цитирует его агентство.

Однако Рябков подчеркнул, что гонка вооружений не выгодна ни для одной из стран — она ставит под угрозу безопасность всех без исключения. Вместе с тем дипломат считает, что такой сценарий не стоит считать неизбежным: Москва, по его словам, подходит крайне ответственно к европейской и глобальной безопасности. Так, российская сторона не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности, пока на такой шаг не пойдут США.

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«Мы должны сконцентрироваться на сохранении того, что осталось от международной архитектуры контроля над вооружениями. Прежде всего, это касается договора о СНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений), ограничивающего стратегическое ядерное оружие», — сказал замглавы МИД.

Ранее 2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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