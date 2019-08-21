Путин заявил о разочарованности России испытанием ракет США

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона разочарована тем, что США испытывают ракеты, которые противоречат Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, естественно, противоречат Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряют ситуацию вообще в сфере безопасности и в Европе в частности», — заявил Путин.

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18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Позднее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон изучает, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации.

Действие договора официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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