Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он рассказал «Интерфаксу».

По его словам, этот шаг приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Кроме того, мировая политика будет развиваться непредсказуемо и хаотично, заверил бывший глава государства.

«Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул Горбачев.

Он заявил, что необходимо сконцентрироваться на сохранении «последней опоры глобальной стратегической безопасности» — Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Бывший глава СССР добавил, что, исходя из заявлений Вашингтона, судьба этого договора становится неясной.

Ранее США напомнили, что намерены официально выйти из ДРСМД в пятницу, 2 августа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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