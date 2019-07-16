В НАТО пообещали ответить России на выход из ДРСМД

НАТО ответит России, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит пресс-офицер НАТО Дилан Уайт в своем Twitter-аккаунте.

«Если Россия не вернется к выполнению [ДРСМД], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — заявил Столтенберг.

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15 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что Москва должна использовать свой последний шанс спасти ДРСМД. По его мнению, для этого российской стороне нужно в одностороннем порядке избавиться от от ракет 9М729. «В случае окончательного расторжения договора Россия будет нести за это единоличную ответственность», — указал генсек.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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