Путин предложил США купить российское супероружие

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что предлагал властям США приобрести у Москвы гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, во время саммита G20 в Осаке он предложил президенту США Дональду Трампу купить российский ударные гиперзвуковые комплексы, чтобы «зачесть новое российское оружие в общие договоренности». Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс вооружений в мире.

На это предложение Трамп ответил отказом, заявив, что у Пентагона вскоре появится подобное оружие. «Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — сказал президент.

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