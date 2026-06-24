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07:44, 24 июня 2026Экономика

Кредитная зависимость бизнеса в России пошла на спад

Доля кредитных средств в капитале российских компаний снизилась впервые за три года
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Доля кредитных средств в капитале крупных и средних российских компаний снизилась впервые за три года. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно расчетам FinExpertiza по свежим данным Росстата, кредитная зависимость бизнеса пошла на спад, и снизилась с рекордных 52 процента до 50,7 процента. Подстегнуть интерес к займам не удалось даже на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Вместо запуска проектов компании чаще сокращают расходы и откладывают развитие. Подобная стратегия снижает риск банкротств, но тормозит обновление производств, наем и рост зарплат, пояснили эксперты.

Снижение кредитной зависимости бизнеса можно считать хорошим сигналом: иначе рынок мог бы столкнуться с ростом банкротств и дефолтов. Компании стали осторожнее относиться к долгам и чаще опираются на собственные средства после того, как Центробанк довел ключевую ставку до высоких значений, пояснила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

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Как отмечают аналитики, больше всего зависимость от кредитов в строительной отрасли — займы обеспечивают 74 процента капитала отрасли. Чуть меньше показатель у обрабатывающих производств — 59 процентов.

Среди регионов России, сильнее зависящих от земных средств — Ингушетия (у местных предприятий соотношение обязательств к стоимости активов составляет 123 процента), Кабардино-Балкария (103 процента) и Чечня (порядка 100 процентов). Бизнес в 35 регионах в основном обходится своими силами. Так, самым независимым оказался бизнес Алтая (17 процентов), ХМАО (18 процентов) и Калужская область (22 процента).

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что самый чувствительный фактор для российского бизнеса сейчас — стоимость денег. Нынешний уровень ключевой ставки ЦБ он назвал очень высоким. «Для многих предприятий нормальная инвестиционная модель начинает сходиться при ставке ближе к однозначным значениям, особенно если речь идет о производстве и проектах с горизонтом окупаемости 5-7 лет», — прокомментировал глава ТПП.

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