Боец ВСУ рассказал о пленении российскими военными

Боец ВСУ Васильев: «Нас привели в российский блиндаж и отнеслись к нам по-людски»

Прибывшие на смену бойцов на Донецком направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под обстрел и были вынуждены сдаться. Об этом «Ленте.ру» рассказал рядовой 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уроженец Житомирской области Алексей Васильев.

Будучи контуженным с раненным проводников, показывавшим путь к позициям, украинский военный решил выбраться к точке эвакуации, где на этот случай их ждал автомобиль. Васильев рассказал, что пользуясь темнотой, раненные пошли по посадкам, скрываясь за ветками. Метрах в 70 от места обстрела они увидели военных, вышедших из-за деревьев, которые окликнули их и спросили, кто они такие и куда идут.

«Мы назвались, сообщили части и звания, сказали, что ранены и идем к машине эвакуации. Нам ответили: "Вы уже пришли — давайте без глупостей. Оружие на землю, руки назад". Мы подчинились. Нас привели в российский блиндаж и отнеслись к нам по-людски: покормили, напоили, перевязали. Утром за нами приехали люди», — рассказал военнопленный в интервью.

О том, как взятые в плен бойцы ВСУ оказались на линии боевого соприкосновения, что они думают о продолжении боевых действий и как относятся к России они рассказали в эксклюзивном материале «Ленты.ру,» который можно прочитать здесь.