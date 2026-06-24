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07:43, 24 июня 2026Мир

В бундестаге возмутились из-за спорного решения Мерца

Депутат бундестага Фронмайер: Мерц хочет сократить помощь инвалидам ради Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер возмутился из-за спорного решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Свою критику он высказал в соцсети Х.

По его словам, Мерц собирается сократить помощь инвалидам, чтобы использовать освободившиеся деньги для поддержки Украины. Депутат выразил уверенность, что канцлер уже «полностью сходит с ума».

«Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений. Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?», — высказался он.

Ранее Мерц рассмешил членов партии АдГ заявлением о том, что Украина борется за свою свободу. «Да, вы над этим смеетесь. Это весьма показательный знак, дамы и господа. Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в Украине и ездите в Москву на приемы с шампанским. Счастливого пути», — ответил канцлер.

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