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07:32, 24 июня 2026Наука и техника

Найден способ повысить эффективность прививок у пожилых людей

Aging Cell: Сперминдин усиливает иммунный ответ на вакцинацию у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmytro Sheremeta / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что природное вещество сперминдин может усиливать иммунный ответ на вакцинацию у некоторых пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

С возрастом иммунная система постепенно теряет эффективность — этот процесс называют иммунным старением. Из-за него пожилые люди хуже реагируют на вакцины и вырабатывают меньше защитных антител. Исследователи решили проверить, сможет ли сперминдин, который содержится в чечевице, нуте, брокколи, грибах и некоторых сортах сыра, улучшить работу иммунитета.

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В исследовании приняли участие 40 здоровых добровольцев старше 65 лет, ранее получивших три дозы вакцины против COVID-19. В течение 13 недель часть участников ежедневно принимала добавки со сперминдином, а остальные получали плацебо.

Оказалось, что примерно у четверти испытуемых иммунный ответ на вакцинацию был очень слабым даже после трех прививок. У этих людей ученые обнаружили признаки ускоренного старения иммунных клеток. После приема сперминдина у них повысился уровень антител к коронавирусу, улучшилась работа В-клеток и способность иммунной системы нейтрализовать различные варианты вируса.

По словам авторов, сперминдин может снижать признаки иммунного старения и активировать аутофагию — естественный процесс клеточного «самоочищения», который помогает удалять поврежденные компоненты и поддерживать здоровье клеток.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая связана с низким риском деменции у пожилых.

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