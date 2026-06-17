Ученые назвали снижающую риск деменции вакцину

AIM: Вакцинация против опоясывающего лишая связана с низким риском деменции у пожилых

Ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более низким риском развития деменции у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Исследователи проанализировали медицинские данные более 500 тысяч человек старше 66 лет, находившихся в учреждениях длительного ухода. Они сравнили тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины Shingrix против опоясывающего лишая, с теми, кто не был привит. Наблюдение продолжалось в течение четырех лет.

Оказалось, что среди вакцинированных деменция развилась у 18,8 процента участников, тогда как среди непривитых — у 24,6 процента. После учета различных факторов ученые подсчитали, что вакцинация была связана со снижением риска постановки такого диагноза примерно на 24 процента.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило связь, но не доказывает, что именно вакцина предотвращает деменцию. Тем не менее результаты согласуются с предыдущими работами, в которых прививки против опоясывающего лишая также ассоциировались с защитой мозга.

Ранее ученые выяснили, что сочетание вакцины с иммунотерапией вдвое снижает риск возвращения меланомы.