Тревел-блогер описал поездку в Индию фразой «включается базовый инстинкт — выжить»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Индии и описал поездку фразой «включается базовый инстинкт — выжить». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

«Вокруг тебя кипит жизнь, но эта жизнь пахнет гнилыми овощами, горящим пластиком и открытой канализацией, которая течет прямо вдоль дорог. Местные повара жарят уличный фастфуд в масле, которое не меняли, кажется, со времен Махатмы Ганди. Оно черное, как нефть», — рассказал автор публикации.

Он добавил, что от блюд местной кухни из глаз текут слезы, а пищевод «начинает плавиться», а на улицах индийских городов — антисанитария и вечный смог, из-за которого солнца не видно даже в полдень.

Тим сделал вывод, что депрессия, выгорание и жалобы столичных жителей — это просто «чушь от избытка комфорта». В Индии, по его словам, люди рождаются, живут и оканчивают свои дни прямо на асфальте среди гор пластика.

Несмотря на весь «визуальный и экологический кошмар», в котором живут индийцы, они остаются одной из самых улыбчивых наций, отметил путешественник. «У них просто нет времени на депрессию. Когда твоя задача на день — просто найти пресную воду и не отравиться, мозг не успевает придумывать себе экзистенциальные кризисы», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер во время поездки в Индию признался, что ему надоела местная еда. В частности, он пожаловался на «выглядящие как понос» блюда с карри.

