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09:02, 10 июня 2026Путешествия

Тревел-блогер описал кухню в Индии фразой «карри, выглядящие как понос»

Алина Черненко

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Индии и признался, что ему надоела местная еда. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что главный хит индийского общепита — тали — представляет собой огромный металлический поднос, в центре которого лежат лепешки (роти или наан) и рис, а вокруг расставлены железные мисочки. По словам Тима, несмотря на обилие ингредиентов, все сводится к одному и тому же вкусу: смеси куркумы, кумина и кориандра.

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«За почти два месяца я так устал от этой кухни, что на местные карри, выглядящие как понос, уже смотреть не могу. Даже если чудом удается найти вариант с курицей», — такими фразами описал свой опыт путешественник.

Он добавил, что столкнулся в Индии с «тотальным культом молока». Местные десерты он сравнил с уваренным до состояния пасты молоком и молочной пенкой. «Для них это предел кондитерской фантазии, для меня — кошмар», — ужаснулся Тим.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Индию из самых зажатых и пуританских стран мира. По его словам, сексуальность там «ушла в подполье».

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