Военблогер Рожин: Удары по Банковой улице в Киеве выгодны Зеленскому

Удары по Банковой улице в Киеве выгодны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Необычное обоснование отсутствию ударов по правительственным зданиям Украины дал военный блогер Борис Рожин в интервью радио Sputnik.

По его словам, Киев пытается давить на президента России Владимира Путина, чтобы тот эскалировал конфликт. Он выразил уверенность, что Зеленскому не нравится, как украинскую армию «медленно перемалывают» на фронте, поскольку это рано или поздно приведет к военному поражению Украины.

«Как он может заставить Путина эскалировать? Давить на население, чтобы население требовало от властей более решительных действий. Это отличный способ дальше затягивать войну, чтобы ликвидировать даже призрачные шансы на какие-либо договоренности», — сказал военблогер.

Путин отказался бить по Банковой

Еще в 2025 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого. «Путин сказал: ни в коем случае!» — вспомнил он. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин занимает решительную и продуманную позицию в вопросе специальной военной операции (СВО).

Экс-премьер РФ Сергей Степашин рассказал, что центр Киева все еще цел благодаря порядочности и расчету президента России. «По-хорошему удивлен тем, что Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: "Давайте, давайте, давайте". Он держит, держит, держит. Но, как говорил Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо": "Наши топоры лежали — до поры"», — сказал политик. По словам Степашина, в решении российского руководства есть разумный расчет. «Мы не должны разрывать все. История этому учит», — заключил экс-премьер.

В Москве заметили нежелание ликвидировать Зеленского

Рассуждая о возможности ликвидировать самого Зеленского, военкор Александр Коц отметил, что тот для России «больше полезен живой». «Он раз за разом доказывает, что никаких компромиссов с этим режимом быть не может. (...) С нынешней киевской властью мы просто обречены на достижение целей СВО военным путем», — указал журналист.

В свою очередь, военный эксперт Олег Шаландин заявил, что Вооруженные силы России способны «накрыть одним ударом» украинское руководство, однако это не решит проблем, несмотря на кажущуюся логичность такого шага. По его словам, действия украинского лидера и его окружения можно предугадать, что играет на руку Москве.