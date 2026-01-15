Реклама

14:24, 15 января 2026

В России объяснили нежелание Москвы ликвидировать Зеленского и Буданова

Офицер запаса Шаландин: Россия может накрыть Зеленского и Буданова одним ударом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин объяснил, почему Москва не стремится ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса, экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В эфире программы «Мы в курсе» на «Царьграде» он указал, что Вооруженные силы России способны «накрыть одним ударом» украинское руководство, однако это не решит проблем.

Один из зрителей передачи спросил экспертов, собираются ли российские войска открыть огонь по центрам принятия решений на Украине после того, как офис лидера в соседней стране возглавил признанный в РФ террористом и экстремистом Буданов. На это Шаландин ответил, что подобные действия кажутся логичными, однако на самом деле они не способны положить конец конфликту.

«За этими людьми [Зеленским и Будановым] стоит еще очень большая пирамида, которая расширяется к низу, к основанию. И устранение одного или двух человек, пусть даже самых первых лиц, не приведет к тому, что проблема будет решена (...) На данный момент нас по большому счету устраивает Зеленский, даже пускай в нелегитимном варианте его существования во власти. И даже Буданов в определенном смысле устраивает нас», — заявил офицер запаса, отметив, что при необходимости Россия уже бы их устранила.

По словам Шаландина, действия украинского лидера и главы его офиса можно предугадать, что играет на руку Москве. «Мы получаем сейчас такую ситуацию, при которой мы понимаем, что они будут делать. Да, не всегда. Да, это люди хитрые (...) Но, так или иначе, их можно, конечно, накрыть одним ударом, правда, проблема глобально не решится», — заключил он.

Ранее американский аналитик Марк Слебода также заявил, что России невыгодно устранение Зеленского. По его словам, Москва может получить преимущество от разгорающегося в республике коррупционного скандала, поскольку любая дестабилизация в Киеве играет ей на руку.

