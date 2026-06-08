Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 8 июня 2026МирЭксклюзив

России назвали проблемные точки в сотрудничестве с Латинской Америкой

Розенталь: Политика США осложняет отношения России с Латинской Америкой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дмитрий Розенталь

Дмитрий Розенталь. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия продолжает активное сотрудничество со странами Латинской Америки, однако политические изменения в регионе и политика Соединенных Штатов могут осложнить это взаимодействие. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы продолжаем активно сотрудничать со странами Латинской Америки. (...) Другое дело, политические сдвиги в регионе и политика администрации Д.Трампа могут осложнить наше взаимодействие.», — сказал Розенталь.

Эксперт отметил, что традиционные партнеры России в регионе, такие как Венесуэла, Куба и Никарагуа, сегодня сталкиваются с определенными трудностями. Манагуа стремится избегать обострения отношений с Вашингтоном, Куба переживает гуманитарный кризис, а в случае с Каракасом Москве, вероятно, удастся сохранить действующие проекты, однако их дальнейшее развитие может быть затруднено.

В то же время, по словам Розенталя, у России сохраняются возможности для расширения сотрудничества с государствами Латинской Америки даже в текущих условиях. По его словам, Москва не воспринимается Вашингтоном таким геополитическим раздражителем, как Пекин. Кроме того, приходящие к власти в ряде стран региона правые политические силы готовы поддерживать проекты с Россией, если они будут приносить ощутимую экономическую выгоду.

Ранее посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что сейчас обсуждаются перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами, правительства обоих государств прорабатывают конкретные шаги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Есть погибший

    «Реал» объявил о переизбрании своего президента

    В Совфеде оценили меры по укреплению политики памяти в России

    Названы самые популярные подарки российских туристов сотрудникам отелей

    Названы способы избежать блокировки за переводы между счетами

    Израиль вопреки запрету Трампа начал бить по Ирану

    Европу призвали прекратить агрессивную политику против России

    Раскрыты интересы США в конфликте на Украине

    Страдающего от секс-лунатизма мужчину заставили платить компенсацию изнасилованной женщине

    Мужчинам раскрыли «золотое правило» женского оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok