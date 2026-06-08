России назвали проблемные точки в сотрудничестве с Латинской Америкой

Розенталь: Политика США осложняет отношения России с Латинской Америкой

Россия продолжает активное сотрудничество со странами Латинской Америки, однако политические изменения в регионе и политика Соединенных Штатов могут осложнить это взаимодействие. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы продолжаем активно сотрудничать со странами Латинской Америки. (...) Другое дело, политические сдвиги в регионе и политика администрации Д.Трампа могут осложнить наше взаимодействие.», — сказал Розенталь.

Эксперт отметил, что традиционные партнеры России в регионе, такие как Венесуэла, Куба и Никарагуа, сегодня сталкиваются с определенными трудностями. Манагуа стремится избегать обострения отношений с Вашингтоном, Куба переживает гуманитарный кризис, а в случае с Каракасом Москве, вероятно, удастся сохранить действующие проекты, однако их дальнейшее развитие может быть затруднено.

В то же время, по словам Розенталя, у России сохраняются возможности для расширения сотрудничества с государствами Латинской Америки даже в текущих условиях. По его словам, Москва не воспринимается Вашингтоном таким геополитическим раздражителем, как Пекин. Кроме того, приходящие к власти в ряде стран региона правые политические силы готовы поддерживать проекты с Россией, если они будут приносить ощутимую экономическую выгоду.

Ранее посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что сейчас обсуждаются перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами, правительства обоих государств прорабатывают конкретные шаги.