В Бразилии рассказали об этапе открытия прямого авиасообщения с Россией

Посол Родригес дос Сантос: Россия и Бразилия обсуждают прямое авиасообщение

Россия и Бразилия обсуждают перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами, правительства обоих государств прорабатывают конкретные шаги. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«Авиационные власти обеих стран обсуждают создание прямого воздушного сообщения. Этот вопрос рассматривался на последнем заседании Комиссии по межправительственному сотрудничеству, состоявшемся в Бразилиа 25 мая», — отметил дипломат.

При этом Родригес дос Сантос подчеркнул, что полноценное открытие авиационного сообщения будет зависеть не только от политической воли, но и коммерческой привлекательности проекта.

23 марта Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Уточнялось, что представители Федерального агентства воздушного транспорта направили отечественным перевозчикам письмо, в котором попросили сообщить о возможном интересе к полетам в эту страну Латинской Америки. Но получили его лишь те авиакомпании, у которых есть дальнемагистральные Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350.