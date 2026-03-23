Российским авиакомпаниям предложили начать летать в Бразилию

Российским авиакомпаниям предложили начать выполнять прямые рейсы в Бразилию

Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что представители Федерального агентства воздушного транспорта направили отечественным перевозчикам письмо, в котором попросили сообщить о возможном интересе к полетам в эту страну Латинской Америки. Но получили его лишь те авиакомпании, у которых есть дальнемагистральные Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350.

По данным источника, речь идет о рейсах с пересадками для дозаправки в дружественных странах: Эфиопии, Египте, Марокко и Тунисе. Дорога в общей сложности может занять около 20 часов.

Однако сложность выполнения таких рейсов заключается в отсутствии разрешения у авиационных органов этих государств на обслуживание российских самолетов. Сейчас они летают только в Египет.

В публикации также отмечается, что пока ни один из перевозчиков не ответил положительно на предложение агентства. Они не уверены, что в Бразилию будет устойчивый туристический спрос, и сомневаются в окупаемости таких рейсов из-за высокой стоимости туров — от 750 до 800 тысяч рублей с человека.

В декабре 2025 года посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос заявил, что эта страна Латинской Америки может стать хабом для российских туристов. По его мнению, прямые рейсы можно было бы использовать не только для доставки пассажиров из России в Бразилию, но и для их транзита в другие государства континента.