01:23, 20 ноября 2025

В США рассказали о выгоде Зеленского для России

Слебода: России невыгодна замена Зеленского на кого-то более рационального
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

России невыгодно устранение президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По его словам, Москва может получить преимущество от разгорающегося в республике коррупционного скандала, поскольку любая дестабилизация в Киеве играет ей на руку. «Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно», — сказал эксперт.

При этом, отметил он, если бы Зеленского устранили, его место мог бы занять компетентный человек, который принимал бы более рациональные решения.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что власти США подбирают замену Зеленскому. По его словам, с этой целью в Вашингтоне последние полгода принимают украинских политиков.

