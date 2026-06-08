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06:35, 8 июня 2026Мир

Иран объяснил удар ракетами по Израилю на фоне срыва перемирия

МИД Ирана: КСИР ударил ракетами по Тель-Авиву после месяца сдержанности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Ракетная атака, совершенная со стороны Ирана по целям в Израиле, является ответом на нарушение перемирия после того, как Исламская Республика проявляла сдержанность на протяжении месяца. Об этом говорится в заявлении советника пресс-секретаря МИД страны Али Сафари, пишет агентство Mehr.

По его словам, недавний ракетный удар Тегерана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны еврейского государства.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле. Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выступил с угрозами, написав в соцсетях, что «Тегеран ночью должен гореть».

Между тем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил Израилю отвечать на иранские атаки. Впрочем, руководство еврейского государства это не остановило от ударов мести. В городах Исламской Республики прозвучали взрывы.

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