04:15, 16 ноября 2025

Экс-премьер Украины рассказал о планах США заменить Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: США активно подбирают замену Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Вашингтон подбирает замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, для этого в США принимают различных украинских политиков. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров, пишет ТАСС.

По его словам, американская сторона в последние полгода принимает у себя украинских политиков, так как планирует заменить Зеленского.

«Приглашают в Вашингтон определенных политиков киевского режима, составляют свое мнение о них, формируют, я так понимаю, человека, который мог бы заменить [Зеленского]», — подчеркнул он.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп не может наладить диалог с Зеленским, который оторван от реальности.

