Полковник Макгрегор: Трамп не может разговаривать с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не может наладить диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, который оторван от реальности и которого следует устранить. С таким предложением выступил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, Зеленский постоянно путается в своих показаниях и даже не может объяснить, в чем именно заключается «победа Украины» в конфликте.

«Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным. На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все», — считает эксперт.

Ранее политолог Сергей Марков назвал причину невозможности смещения Зеленского. «На Украине установлена диктатура лично Зеленского. Убрать его никто не может. Если кто-то там заговорит, он просто-напросто уберет его», — считает эксперт.