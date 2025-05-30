Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 30 мая 2025Бывший СССР

В России объяснили причины невозможности сместить Зеленского

Политолог Марков: Зеленского невозможно сместить из-за усиления личной диктатуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского невозможно сместить из-за усиления личной диктатуры. Так эту причину объяснил политолог Сергей Марков в интервью NEWS.ru.

Эксперт отметил, что ранее украинский лидер действовал по указанию Запада, однако сейчас в европейских столицах наметился раскол. Европа занимает одну позицию, с ней согласна Великобритания, а США придерживаются альтернативной точки зрения.

В этих условиях Зеленский стал приобретать политическую самостоятельность, добавил Марков. Он поставил под свой контроль систему власти на Украине и стал «резко набирать силу, переходя к собственной личной диктатуре».

Таким образом, влияние спецслужб Европы и США в республике ослабло, поэтому смещение главы государства стало невозможным. «Вместо диктатуры спецслужб США, Британии и Евросоюза установлена на Украине диктатура лично Зеленского. Убрать его никто не может. Если кто-то там заговорит, он просто-напросто уберет его», — считает Марков.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    В США заявили о неготовности Зеленского к миру на Украине

    Трамп отреагировал на пощечину Макрону

    Назван самый убыточный клуб РПЛ

    Депутат Рады раскрыл планы Украины перед новой встречей в Стамбуле

    Названо грозящее политической смертью Европе явление

    В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

    Президент Польши выступил против украинских бандеровцев

    Подросток узнал секрет и убил всю семью

    В России объяснили причины невозможности сместить Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости