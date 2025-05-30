Политолог Марков: Зеленского невозможно сместить из-за усиления личной диктатуры

Президента Украины Владимира Зеленского невозможно сместить из-за усиления личной диктатуры. Так эту причину объяснил политолог Сергей Марков в интервью NEWS.ru.

Эксперт отметил, что ранее украинский лидер действовал по указанию Запада, однако сейчас в европейских столицах наметился раскол. Европа занимает одну позицию, с ней согласна Великобритания, а США придерживаются альтернативной точки зрения.

В этих условиях Зеленский стал приобретать политическую самостоятельность, добавил Марков. Он поставил под свой контроль систему власти на Украине и стал «резко набирать силу, переходя к собственной личной диктатуре».

Таким образом, влияние спецслужб Европы и США в республике ослабло, поэтому смещение главы государства стало невозможным. «Вместо диктатуры спецслужб США, Британии и Евросоюза установлена на Украине диктатура лично Зеленского. Убрать его никто не может. Если кто-то там заговорит, он просто-напросто уберет его», — считает Марков.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

