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22:44, 12 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил необходимость отставки Зеленского

Дубинский: Скорейшая отставка Зеленского будет лучшим решением для Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Скорейшая отставка украинского лидера Владимира Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

«А единственные приобретенные им за время войны качества — толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм — последнее, что надо Украине после войны», — объяснил необходимость отставки Зеленского Дубинский.

Также депутат Рады заявил, что Зеленский больше всего боится не остановки поставок оружия, а остановки мобилизации в стране. Он подчеркнул, что «после остановки мобилизации очень многие ТЦК-шники просто сбегут, т. к. прекрасно понимают, что за ними и их деньгами тут же придут».

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