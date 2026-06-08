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06:14, 8 июня 2026Мир

В Британии назвали страны Прибалтики озлобленными псами

Крук: Европейские страны используют Прибалтику для эскалации конфликта с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские государства отвели странам Прибалтики роль провокаторов, которые могут эскалировать конфликт с Россией. На это указал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Прибалтика — ну, знаете, такие озлобленные псы, тянущие за брюссельский поводок», — сказал Крук, подчеркнув, что все главные решения принимают Британия, Франция и Германия.

Эксперт также отметил, что Россия и ее военные знают, где расположены центры принятия решений.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что государства Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия в отношении России.

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