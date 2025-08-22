Лукашенко рассказал о предложении Путину ударить «Орешником» по офису Зеленского

Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по офису Зеленского

Президенту России Владимиру Путину предлагали ударить российским ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко поделился инсайдами о предложении Путину ударить по офису Зеленского от неназванных лиц. «Например, о том, как предлагали «Орешником» по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!» — говорится в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко объявил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года. Об этом он договорился с Владимиром Путиным в мае 2025 года в Волгограде.

До этого Владимир Путин дал оценку применению «Орешника» в боевых условиях. Он заявил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.