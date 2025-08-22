Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 22 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о предложении Путину ударить «Орешником» по офису Зеленского

Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по офису Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину предлагали ударить российским ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко поделился инсайдами о предложении Путину ударить по офису Зеленского от неназванных лиц. «Например, о том, как предлагали «Орешником» по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!» — говорится в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко объявил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года. Об этом он договорился с Владимиром Путиным в мае 2025 года в Волгограде.

До этого Владимир Путин дал оценку применению «Орешника» в боевых условиях. Он заявил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это буквально самое страшное». Российские военные трехтонной бомбой уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    В российском городе появился водяной смерч

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости