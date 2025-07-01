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19:24, 1 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В Волгограде мы договорились со "старшим братом", [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Белоруссии», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии на выступлении в честь Дня независимости республики. «Работу "Орешника" вы видели», — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Путин дал оценку применению «Орешника» в боевых условиях. Он отметил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

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