Лукашенко: «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года

Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В Волгограде мы договорились со "старшим братом", [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Белоруссии», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии на выступлении в честь Дня независимости республики. «Работу "Орешника" вы видели», — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Путин дал оценку применению «Орешника» в боевых условиях. Он отметил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.